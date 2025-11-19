Народний депутат фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв поширив на своїй сторінці у Facebook заяву низки представників фракції з закликом до інших фракцій і груп почати переговори про створення коаліції та уряду національної стійкості, і повідомив, що в чаті, де готувався текст, було близько 30 членів правлячої фракції.

"В чаті, який готував текст, близько 30-ти", - написав Кривошеєв у коментарях під текстом заяви, відповідаючи на запитання, скільки представників фракції наразі доєдналися до цієї заяви.

При цьому на запитання, хто саме з нардепів залишив підписи під заявою, він наразі не відповів.

Серед голів комітетів від "Слуг народу" заяву на своїх сторінках у Facebook опублікували голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів соціальної політики Галина Третьякова.

Також, крім Кривошеєва, заяву опублікували народні депутати від правлячої фракції Богдан Яременко, Ігор Василів та Тетяна Циба.

На згадку про участь Кривошеєва у голосуванні за постанову про обмеження незалежності НАБУ і САП він написав: "Можливо цей дивовижний копняк мотивував антикор-блок перестати займатись комами у деклараціях і робити нарешті щось корисне. Байдуже. Головне що країна в плюсі".

Як повідомлялося, заяву представників фракції "Слуга народу" із закликом почати переговори про створення коаліції національної стійкості, а після цього і уряду національної стійкості опублікував у Facebook у середу голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

При тому хто саме з народних депутатів фракції підтримав цю заяву, у повідомленні Потураєва не уточнюється.

"Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості. Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню", - йдеться в заяві.

Представники "Слуги народу" наголошують, що всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо корупції в сфері енергетики мають бути негайно звільнені, а якщо подальше розслідування "виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання - до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України". Також наголошується, що всі органи державної влади мають сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду, а будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи та обмеження їхніх повноважень "є неприйнятними і суперечать національним інтересам України".