Диверсія з «родзинкою»: як і навіщо Росія організувала вибух на польській залізниці

Напередодні влада сусідньої Польщі визнала недільний вибух на залізничній лінії Варшава-Люблін, яка також використовується для постачання західної допомоги в Україну, «безпрецедентним актом диверсії». Спочатку тамтешні офіційні особи лише натякали на те, що підриви були здійснені на замовлення іноземних розвідок, але вже у вівторок, 18 листопада прямо вказали на причетність РФ, на замовлення якої нібито діяли двоє українців, які потім втекли до Білорусі. Деталі – далі в мета ріалі ForUA.

Слідом за мандрівками «невідомих дронів» в небі, у Польщі сталася вельми показова і певною мірою знакова земна диверсія. Хронологія подій наступна. Отже, пошкодження на двох ділянках залізниці, що пов’язує Варшаву з Любліном на південному сході країни, було виявлено 16 листопада. В обох інцидентах ніхто не загинув і не постраждав, проте рух маршрутом, яким щодня курсують 115 поїздів, повністю став і був остаточно відновлений лише вночі 18 листопада. Дещо згодом стало зрозуміло, що в обох випадках був підрив.

«На жаль, найгірші побоювання підтвердилися. Підрив залізничного полотна на лінії Варшава-Люблін - безпрецедентний акт диверсії, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її мирних жителів»,- сказав польський прем’єр Дональд Туск, акцентувавши на тому, що цей маршрут «також критично важливий для доставки гуманітарної допомоги в Україну». При цьому глава польського уряду утримався від того, щоб прямо звинуватити путінську Росію, проте ще до заяви пана Туска заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький зазначив в етері каналу TVP Info: якщо вибух буде розцінено як акт диверсії, це буде серйозною ескалацією з боку Російської Федерації.

Раніше не лише офіційна Варшава, а й низка інших країн Євросоюзу (ЄС) вже звинувачували Росію у диверсіях. Наприклад, пожежу в торговому центрі в Польщі у травні 2024 року визнали справою рук російських диверсантів. Крім того, РФ пов’язували і зі змовою з метою підривів літаків у Європі шляхом встановлення запальних пристроїв на логістичних об’єктах у Бірмінгемі, Вільнюсі та східнонімецькому Лейпцигу. Нарешті, серію польотів безпілотників над військовими об’єктами та аеропортами в кількох європейських містах цієї осені також було небезпідставно пов’язано з країною-агресоркою Росією.

«Противник розпочав підготовку до війни. Він створює тут певну обстановку, покликану підірвати довіру суспільства до уряду, до таких основних структур, як збройні сили та поліція, та створити умови, що сприяють потенційній агресії на території Польщі»,- попередив 17 листопада начальник Генерального штабу збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула. Надалі тематичний кейс розвинув міністр безпеки Польщі Томаш Семоняк, заявивши, що диверсію було здійснено на «замовлення іноземних розвідок». Яких саме, агентству Associated Press повідомив анонімний співробітник служби безпеки, вказавши, що влада розслідує зв’язок недільних вибухів з Москвою, Мінськом та їхніми агентами.

Вже наступного дня, 18 листопада, речник міністра безпеки Польщі Яцек Добжинський підтвердив: «все вказує на те», що російська розвідка замовила диверсії на залізниці у Польщі. «Ми вже можемо з упевненістю назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу», - наголосив він. За кілька годин нові деталі озвучив персонально Дональд Туск, виступаючи з парламентської трибуни. За його словами, польським правоохоронцям вдалося встановити особи двох головних підозрюваних: обидва виявилися українцями, які восени перетнули кордон Польщі з Білоруссю і, як стверджується, тісно співпрацювали з російськими спецслужбами. Після інцидентів вони обидва втекли назад до Білорусі, заявив польський прем’єр, не навівши інших подробиць цього, м’яко кажучи, непересічного інциденту.

При цьому у Польщі вирішили підстрахуватися на випадок нових диверсій. Зокрема, міністр оборони РП Владислав Косиняк-Камиш закликав добровольців для патрулювання залізничних колій з метою запобігання майбутнім нападам. Їх обіцяли оснастити безпілотниками та супроводжувати гелікоптерами під час проведення інспекцій мостів, тунелів і залізничних станцій. Крім того, Польща підвищила рівень загрози до третьої з чотирьох щодо деяких ділянок залізничної інфраструктури по всій країні.

«Залізничну» диверсію у Польщі активно коментують лідери інших країн - членів ЄС. Першими на заяву польської влади про «безпрецедентний акт диверсії» відреагували в Таллінні. «Естонія підтримує Польщу та Дональда Туска, рішуче засуджуючи диверсію на залізниці Варшава-Люблін, життєво важливу для підтримки України. Ті, хто стоїть за ворожими діями проти членів ЄС та НАТО, мають бути викриті. Наша відповідь має бути єдиною», - написав у соцмережах естонський прем’єр Крістен Міхал. Водночас голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн, давно відома своїм прагненням до нарощування оборонних можливостей країн ЄС, констатувала: «Загрози нашій безпеці реальні і вони зростають з кожним днем. Європа має терміново наростити потенціал для захисту нашого неба та нашої інфраструктури».

У країні-агресорці обвинувачення, що пролунали напередодні з боку офіційної Варшави не коментують, втім у минулому в ситуаціях зі схожими обвинувальними заявами Польщі у РФ, усіляко відхрещуючись, вказували на їхню бездоказовість.

Відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников, коментуючи на своєму авторському Youtube-каналі диверсійний факт у сусідній країні, зазначає наступне: «Мета цієї акції – по-перше, пошкодити важливу також і для України польську інфраструктуру, а по-друге, залякати поляків. Нагадати їм, що нормальне життя може відновитися тільки після того, як вони перестануть допомагати Україні. І тільки після того, як по їхніх залізницях не будуть йти вантажі, які допомагають українській армії знищувати російських окупантів. Крім того, мета ще й така, щоб сама наявність українських біженців у Польщі сприймалася б як загроза польській безпеці, а не війна Росії проти України. Наразі питання полягає в тому, чи зможе Захід злякати російського ворога, чи навпаки буде заохочувати його до нових актів агресії. А для того, щоб відлякати ворога, потрібно посилювати обороноздатність Польщі і допомогу Україні».

Якщо говорити загалом, то дивним у цій історії є не тактика Росії – з агресором все якраз ясно, як божий день. Питання викликає безпекова компонента РП, на території якої двом, м’яко кажучи, підозрілим персонажам (один з яких, уродженець Донбасу і експрокурор, а другий – засуджений за диверсію в Україні судом Львова) вдалося не просто безперешкодно шастати, а й спокійно накивати п’ятами після теракту на залізниці. Але це, як то кажуть, справи поляків, які об’єктивно намагаються всидіти на двох стільцях, позаяк з одного боку, польська влада прямо звинувачує у «безпрецедентній диверсії» Москву, а з іншого – у прилеглому до самісінького центру Варшави районі преспокійно діє російське дипломатичне царство, яке є велетенським розсадником кремлівської агентури. Хто, до речі, був у польській столиці і бачив посольство РФ там, погодиться з тезою, що навіть за архітектурними масштабами ця будівля може цілком конкурувати з американським Білим домом. Але мова навіть не про це, а про те, що попри серію інцидентів, де навіть сліпому була видна «рука Кремля», сусідня Польща не те, що не розриває дипломатичні зв’язки з Росією, а й не ставить їх на попереджувальну паузу, стимулюючи таким чином Москву до нових і нових диверсій. В тому, що вони будуть не має жодних сумнівів.

Ну, а поки що, як то кажуть, маємо те, що маємо. До речі, у відомстві на Михайлівській площі вже прокоментували й український слід в крайній диверсійній історії. Зокрема, у вітчизняному МЗС зазначили, що взяли до уваги висновки польської сторони щодо встановлення двох громадян України, яких підозрюють у вчиненні під керівництвом російських спецслужб диверсійних дій на залізниці Польщі. Рішуче засудивши подібного роду диверсії, дипломатичне відомство констатувало у своїй спеціальній заяві: «Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування та використання державою-агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Сподіваємося, партнери розуміють, що джерелом таких диверсій є Росія».

У МЗС також додали, мовляв, диверсії у Польщі підтверджують, що Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи з метою розбити єдність партнерів у допомозі Україні та дестабілізувати ситуацію загалом. Міністерство висловило готовність надавати усю необхідну допомогу для встановлення всіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. «Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками у протидії російській гібридній агресії і зміцненні нашої спільної безпеки», - цілком слушно резюмували в українському МЗС.