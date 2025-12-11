Дрони СБУ атакували російську нафтову платформу у Каспійському морі

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

"Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує", - повідомило джерело в СБУ.



Це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Родовище ім. Філановського - одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн. тонн нафти та 30 млрд. кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

Фото: "Інтерфакс-Україна".