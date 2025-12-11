МіГ-29 для України спричинили новий конфлікт між урядом і президентом Польщі

У польському уряді заявили, що президент Кароль Навроцький не міг не знати про домовленості з Україною щодо передачі винищувачів МіГ-29 – попри його публічні заперечення. Про це повідомляє Європейська правда.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк наголосив, що питання МіГ-29 не раз обговорювали на щотижневих засіданнях комітету з питань безпеки, де був присутній представник Бюро нацбезпеки, підпорядкованого президенту.

«Або вони навмисно брешуть, або взагалі не контактують між собою. І те, і інше є компрометуючим», — заявив Семоняк.

Глава МЗС Радослав Сікорський додав, що канцелярія президента включена в розсилку протоколів засідань, у яких «чорним по білому» йдеться про передачу літаків — ці документи надходять уже кілька місяців.

Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що Варшава і Київ обговорюють передачу Україні МіГ-29 в обмін на доступ до ракетних і безпілотних технологій. Представник канцелярії президента Марчин Пшидач заявив тоді, що Навроцький про це не знав і що його нібито «відрізали від критично важливої інформації». Сам Навроцький ці слова повторив.

Кароль Навроцький прийшов у велику політику як виразний правопопуліст, який будував свою популярність на конфліктах із урядом і гучних звинуваченнях на адресу опонентів.

Його політична кар’єра супроводжувалася низкою скандалів, найгучніший з яких — історія про ймовірне сутенерство. Навроцького звинувачували у зв’язках зі структурою, що нібито надавала «ескорт-послуги» політикам і бізнесменам у Варшаві. Сам президент усе заперечував, називавши звинувачення політичним замовленням, однак історія стала одним із найбільших інформаційних ударів по його репутації й досі використовується опонентами як доказ його ненадійності та моральної вразливості.

На тлі цих скандалів нинішня суперечка з урядом про МіГ-29 лише підсилює враження, що президент користується темою безпеки як політичним інструментом, а не як питанням державної відповідальности.