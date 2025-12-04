﻿
У Києві та Львові запрацює Чарівний Експрес: подробиці

Укрзалізниця призначила традиційні святкові ретро-поїзди на паровозній тязі до Дня святого Миколая. Чарівні Експреси вирушатимуть у рейси 5, 6 та 7 грудня у Києві та Львові. Про це розповідає Укрзалізниця.

У компанії зазначають, що головними пасажирами цього року стануть діти з прифронтових областей та діти залізничників - у тому числі поранених, загиблих або мобілізованих.

Хто може безкоштовно потрапити на святковий рейс

УЗ запрошує родини з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони можуть безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", а також отримати безкоштовні квитки на Чарівний Експрес.

Для цього потрібно:

  • активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ;

  • придбати за бонусні кілометри квитки до Києва чи Львова на 4-7 грудня для себе та дітей;

  • зареєструватися за посиланням;

  • дочекатися підтвердження від УЗ (кількість місць обмежена).

Розклад рейсів та особливості подорожі

Паровози вирушатимуть зі станцій Київ-Пасажирський та Львів-Головний:

  • 5 грудня - о 14:00 та 17:00;

  • 6 грудня - о 10:00 та 13:00;

  • 7 грудня - о 10:00 та 13:00.

Подорож триватиме до двох годин і проходитиме в межах міста з однією зупинкою. У складі - спеціально оформлені дитячі вагони, адаптовані для пасажирів від 0 років.

УЗ радить приходити на вокзал за 30 хвилин до відправлення, щоб зробити святкові фото та долучитися до розважальної програми. У разі повітряної тривоги заходи перенесуть у безпечні укриття, а поїзди курсуватимуть за графіком.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївЛьвівУкрзалізницяЧарівний Експрес
