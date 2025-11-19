«Реставрація» по-київськи: На Подолі замість відновлення зникає історичний Ткацький цех

У Києві на Подолі під загрозою зникнення опинилася історична будівля Ткацького цеху. Активісти б'ють на сполох: попри заяви про реставрацію фасаду, на об'єкті розпочався демонтаж історичних конструкцій, що може призвести до втрати пам'ятки, пов'язаної з історією Київського братства та подіями пожежі 1811 року.

На Подолі розбирають унікальну історичну споруду

У Києві на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської, де розташована історична будівля колишнього Ткацького цеху, розпочалися роботи, які викликають серйозне занепокоєння у пам'яткоохоронців. Активіст Дмитро Перов повідомив, що фасад споруди завісили будівельним брезентом, і зсередини чути звуки демонтажу.

Незважаючи на те, що раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА анонсував «реставрацію фасаду», свідоцтва з місця подій говорять про інше. З двору будівлі, де донедавна розміщувався протезно-ортопедичний завод, вивозять історичну цеглу, а дерев'яні балки міжповерхових перекриттів демонтують і складають у дворі.

Свідок пожежі 1811 року та спадок Сави Морозова

Будівля має виняткову історичну цінність, хоча досі формально не внесена до Переліку пам'яток Києва. Її історія тісно переплетена з минулим міста:

Київське братство: Споруда пов'язана з діяльністю Київського братства, однієї з найважливіших освітніх та релігійних організацій в історії України.

Велика пожежа 1811 року: Це одна з небагатьох будівель, яка пережила нищівну пожежу на Подолі 1811 року, що знищила більшу частину району. Її збереження є важливим візуальним нагадуванням про архітектурну історію доіндустріального Києва.

Промислова історія: У 1887 році виробництво викупив відомий промисловий магнат Сава Морозов. До націоналізації тут функціонувала фабрика «Сава Морозов Син і Ко», яка відігравала значну роль у текстильній промисловості регіону.

У радянський період та донедавна в приміщеннях працював Київський протезно-ортопедичний завод.

Приватизація та зобов'язання нового власника

У лютому 2024 року майновий комплекс Ткацького цеху був приватизований. Новим власником став бізнесмен Роман Лунін. Згідно з умовами приватизації, покупець взяв на себе зобов'язання зберегти профіль діяльності підприємства протягом 10 років. Однак, стрімкий демонтаж історичних конструкцій вже зараз ставить під сумнів долю унікальної споруди та її історичного спадку.