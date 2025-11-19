ТОП-чиновник повернув Україні понад 130 мільйонів

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 млн. грн. завданих збитків.

"Усі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України", – повідомляє Офіс генпрокурора.



19 вересня прокурори Київської міської прокуратури повідомили ексчиновнику податкової про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у м. Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ.

В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

5 вересня прокурори спільно з СБУ викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 "транзитерів", через які у 2023-2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 млрд. гривень.

У період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися.

6 вересня 2025 року суд обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 млн. грн. Наразі він перебуває під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора.