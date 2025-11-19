Трамп відправив ТОП-чиновників Пентагону в Україну

Президент США Дональд Трамп направив високопоставлену делегацію Міністерства війни до Києва.

Такий крок є останньою спробою адміністрації Трампа відновити переговори щодо припинення війни в Україні, повідомляє The Wall Street Journal.



Міністр американської армії Ден Дрісколл разом із двома чотиризірковими генералами мав провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками, а також високопосадовцями та представниками промисловості.



Дрісколл планує зустрітися і з російськими чиновниками, але пізніше.



Рішення Білого дому звернутися до Дрісколла та високопосадовців частково зумовлене переконанням, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за військового посередництва, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби мало що дали.



Дрісколл їде до України, щоб ознайомитися з фактами на місцях. Передбачається, що він братиме участь у зустрічах та доповідатиме про свої висновки Білому дому.



"Президент чітко дав зрозуміти, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду про припинення війни", - повідомив неназваний американський чиновник.



Місія Дріскола полягає у відновленні мирних переговорів від імені Трампа.

Фото: armiya.az.