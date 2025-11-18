Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що, голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці.

Про це Веніславський розповів в етері "Радіо Свобода"

За словами депутата, в колі "слуг" точаться розмови, що "Єрмак має піти", однак, зауважив Веніславський, фінальне рішення залишається за президентом Володимиром Зеленським.

"Я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що відставка пана Єрмака в цьому випадку точно збила б оцей певний ажіотаж навколо уряду (йдеться про голосування Верховної Ради щодо відставки міністрів – ред.).

Тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента: чи це був президент, чи це було спільне ухвалення рішень, я не можу про це сказати, тому що в мене немає такої інформації.

А дійсно серед "слуг" багато сьогодні було розмов, що пан Єрмак має піти, але рішення про призначення голови ОП – це рішення президента. Яке він рішення ухвалить, почекаємо, коли він повернеться і озвучить своє рішення", - сказав представник фракції.

Веніславський каже, що "тригером", який спровокував розмови про відставку Єрмака, стала озвучена депутатом Верховної Ради з фракції "Голос" Ярославом Железняком інформація про те, нібито на плівках НАБУ під псевдо "Алі-Баба" криється Андрій Єрмак.

У НАБУ цієї інформації не підтверджують і не спростовують, однак раніше прокурор САП Олександр Клименко повідомив, що "певний "Алі-Баба" проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП".

Раніше "Українська правда" писала, що ключові представники влади, наближені до президента Володимира Зеленського, після резонансного розслідування НАБУ "Мідас" радять йому звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомляв ForUA, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді говорять про те, що в четвер, 20 листопада, президент Володимир Зеленський звільнить голову ОП Андрія Єрмака. За його інформацією, можливим кандидатом на заміну Андрія Єрмака є Оксана Маркарова - експосол України в США.