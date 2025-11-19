Ядерна енергія, зброя та 600 мільярдів: про що Трамп говорив із наслідним принцом Саудівської Аравії.

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Візит фактичного правителя королівства, перший за понад сім років, спрямований на відновлення його світового іміджу після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році та поглиблення стратегічних зв'язків з Вашингтоном.

Теплий прийом і високі очікування

Спадкоємного принца зустріли з неабиякою помпою: на Південній галявині Трамп очолив церемонію, що включала військову почесну варту, гарматний салют та проліт американських військових літаків. Теплий прийом, який розпочався посмішкою та рукостисканням на червоній доріжці, є останньою ознакою того, що відносини між країнами оговталися від глибокої напруги, спричиненої вбивством Хашоггі.

Розвідка США дійшла висновку, що бін Салман схвалив захоплення або вбивство Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Кронпринц заперечив наказ про операцію, але визнав відповідальність як фактичний правитель королівства. З моменту інциденту міжнародне обурення поступово згасає, що дозволило Трампу надати ключовим відносинам високий пріоритет.

Ключові теми переговорів

Очікується, що переговори між двома лідерами сприятимуть розвитку зв'язків у сфері безпеки, співпраці в цивільній ядерній галузі та укладанню багатомільярдних ділових угод.

Трамп, за даними Reuters, очікує розвинути інвестиційну обіцянку Саудівської Аравії на суму 600 мільярдів доларів, дану під час його візиту до королівства в травні, яка включатиме оголошення про десятки цільових проєктів.

Безпекові зв'язки: Поглиблення співпраці між найбільшою економікою світу та провідним експортером нафти.

Ядерна співпраця: Обговорення партнерства у сфері цивільної атомної енергетики.

Економічні угоди: Реалізація інвестиційних проєктів на сотні мільярдів доларів.

Протягом дня дипломатії бін Салман провів переговори в Овальному кабінеті, пообідав у залі Кабінету міністрів і ввечері відвідав офіційну вечерю в чорних краватках, що надало візиту всіх атрибутів державного.

Нормалізація з Ізраїлем: без проривів

Попри тиск з боку Президента Трампа, джерела повідомляють, що під час зустрічі, ймовірно, не буде жодного значного прориву в нормалізації зв'язків Саудівської Аравії з Ізраїлем.