"Че Гевара" Чернишов не зміг оскаржити запобіжний захід у справі про корупцію в "Енергоатомі"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) ухвалила рішення частково залишити без задоволення апеляційну скаргу колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова на запобіжний захід у справі щодо розкрадань в енергетичній сфері. Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Апеляційна палата залишила чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром 51 млн гривень. Варто зазначити, що Чернишов уже вийшов із СІЗО під цю заставу 19 листопада.

Єдине послаблення, яке надала АП ВАКС, — це дозвіл повернути Олексію Чернишову його український паспорт. Водночас закордонний паспорт має залишитися під арештом держави. Адвокати Чернишова наполягали, що в клопотанні прокуратури немає достатньої обґрунтованості викладених ризиків. Вони також заявляли, що розмір застави, винесений судом, перевищує його задекларовані доходи у 213 разів. Сам Чернишов заявив суду, що не має жодного стосунку до "Енергоатому" і жорстоко засуджує корупцію.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закликала не підтримувати апеляційні скарги Чернишова, назвавши підозру обґрунтованою. Вона наголосила на високих ризиках переховування, можливості знищення чи спотворення документів та навела дані негласних слідчих дій, які, за її словами, підтверджують необхідність залишити підозру без змін.

Олексій Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні в межах розслідування про корупцію в енергетиці. За даними слідства:

Експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом під контролем керівника схеми з "відкатами" в "Енергоатомі".

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 мільйона та майже €100 тисяч готівкою.

Фігуранти справи на записах прослуховування нібито називають Чернишова за прізвиськом "Че Гевара".

Прокурор САП також заявив, що фігуранти справи обговорювали пропозицію взяти з "каси" кошти для внесення застави за Чернишова по іншій справі, у якій він фігурує — зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Сам Чернишов наполягає, що не був членом злочинної групи, а з більшістю фігурантів справи "не знайомий, не бачив і не знає їх, не має їхніх контактів, не спілкується і не планує спілкуватися", відкидаючи всі закиди на свою адресу.