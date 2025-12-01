ВАКС заочно відправив Міндіча під варту

У понеділок, 1 грудня, суд заочно обрав запобіжний захід бізнесменові Тимуру Міндічу, підозрюваному у причетності до масштабної корупційної у сфері енергетики, повідомляє "Суспільне".

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), Міндіча заочно відправили під варту.

За версією слідства, бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" був керівником групи, яка отримувала гроші з корупційних схем в енергетиці.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) раніше пояснювало, що винесення вироку необхідне для можлвості оголошення Міндіча в міжнародний розшук.

Міндіч, який, за даними журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України у ніч 10 листопада, справу не коментував.

Корупція в Енергоатомі

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада оголосило про старт масштабної антикорупційної операції, названої "Мідас", метою якої є викриття протиправної діяльності в українському енергетичному секторі.

Слідчі з’ясували, що ключовим механізмом діяльності злочинного угруповання було регулярне отримання хабарів від контрагентів "Енергоатому", розмір яких становив від 10% до 15% від загальної вартості укладених договорів.

За даними правоохоронців, процес відмивання коштів відбувався через спеціально організований офіс у Києві, який, як стверджується, належав родинному колу колишнього народного обранця, а нині сенатора Російської Федерації, Андрія Деркача.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час судових засідань повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (згадується як "Карлсон") та Олександр Цукерман ("Шеф"). За інформацією САП, протягом 2025 року Міндіч використовував свій вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка ("Професор") та міністра оборони Рустема Умєрова.

Вранці 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро розпочали обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча.

ForUA нагадує, увечері 20 листопада відбулася зустріч президента Володимира Зеленського із народними депутатами фракції "Слуга народу". Зокрема, глава держави дав зрозуміти, що кадрових змін на тлі корупційного скандалу в енергосфері в його команді не буде.

28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у правої руки президента Володимира Зеленського — Андрія Єрмака. Уже ввечері Зеленський заявив, що керівник його офісу написав заяву про відставку.