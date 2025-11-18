Відомий шведський волонтер подолав понад 2000 км і доставив спецтехніку й гуманітарну допомогу на Волинь

Шацька громада на Волині отримала значну підтримку від своїх шведських партнерів з міста Вестерос (Västerås). Про це повідомила представниця громади Катерина Коверзнєва, інформує ForUA.

Відомий волонтер, колишній військовий зі Швеції, Ларс Геллберґ (Lars Hellberg) подолав понад 2000 км, щоб особисто доставити спеціальний автомобіль для висотних робіт, вуличні ліхтарі, ковзани, хокейні шоломи, ключки, шайби, м’які іграшки, одяг, взуття, жилети підвищеної видимости та іншу допомогу.

Ця поставка — черговий етап більш глибокої співпраці між Шацькою громадою та Вестеросом, яка триває вже понад рік. Цій співпраці передує реалізація проєкту в сфері прав дітей, який Шацька громада розробляє разом зі шведськими партнерами за підтримки Шведського міжнародного центру місцевої демократії ICLD (International Centre for Local Democracy).

Важливою фігурою в цьому партнерстві є Марія Тищенко — менторка ICLD, виконавча директорка ГО «Поруч» і досвідчена експертка у галузі місцевого розвитку.

Під час одного з візитів до Швеції вона виступала на заходах разом з представниками Шацької громади, а на підтримку співпраці з’явилися ідеї створення проєктів для дітей, зокрема таборів або ініціатив, що розвивають молодіжну активність.

За словами Коверзнєвої, саме завдяки таким міжнародним партнерствам громада отримує не лише гуманітарну допомогу, а й інструменти для сталого розвитку — соціальні проєкти, можливість обміну досвідом, навчання та спільні ініціативи.

Співробітництво з Вестеросом уже дало конкретні результати: у межах попередніх візитів шведські партнери знайомилися з роботою старостинських округів Шацької громади, учасники обговорювали залучення молоді, та обмінювалися підходами до інституцій місцевої демократії.

Ця підтримка від Швеції — не лише символ дружби, а й практична допомога, яка значно підсилює можливості Шацької громади для розвитку інфраструктури й соціальних послуг.