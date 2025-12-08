На Волині господар відрубав гостеві два пальці, бо запідозрив того в крадіжці

У Рівненській області поліція розслідує випадок, під час якого 24-річний житель села Голубне травмував свого 22-річного знайомого, відрубавши йому два пальці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

За словами правоохоронців, конфлікт стався під час візиту молодшого чоловіка до будинку односельчанина. Господар звинуватив гостя в тому, що той нібито кілька днів тому вкрав у нього гроші. Суперечка переросла в насильство: господар узяв ніж та молоток і завдав потерпілому тяжких травм.

Після події 22-річний чоловік сам звернувся до медиків і повідомив про інцидент у поліцію.

Під час обшуку в будинку підозрюваного поліціянти вилучили закривавлений ніж, молоток та корпус гранати «Ф-1» із запалом.

За фактом події відкрили кримінальні провадження. Слідчі повідомили 24-річному чоловікові про підозру.

Окремо поліція розглядає заяву про можливу крадіжку грошей – у цьому провадженні фігурує потерпілий, який раніше мав проблеми із законом. Правоохоронці встановлюють усі обставини обох подій.