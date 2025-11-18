Україна отримає мільярд від Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що допомога Україні цього року становитиме близько одного мільярда євро.

За словами Альбареса, у цю суму увійдуть як закупівлі зброї у США для України в рамках програми PURL, так і витрати на інше обладнання, таке як генератори, щоб пом'якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, повідомляє El Pais.



"Іспанія має довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його доти, доки триватиме війна", – зазначив він.



На запитання про масштаби цього зобов'язання міністр відповів, що минулого року Іспанія виділила Україні 1 млрд євро на придбання військового обладнання і що цього року очікується щось подібне.



Окрім цих сум на озброєння, Іспанія надає інші види допомоги.



Іспанія прийняла 250 тисяч українських біженців, серед яких 40 тисяч дітей.

Іспанія підтримує вступ України до ЄС, а також створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських посадовців, відповідальних за злочин агресії.

Міністр висловив упевненість, що партія ліва партія Sumar, молодший партнер Соціалістичної партії в коаліційному уряді, яка традиційно виступає проти витрат на озброєння, не буде протидіяти наданню військової допомоги Києву.

"Весь уряд об'єднаний прагненням миру в Україні та Європі, весь уряд усвідомлює, що в Україні на кону стоїть багато чого: її суверенітет і свобода, а також права людини, міжнародне право та міжнародне гуманітарне право", – підкреслив він.

Фото: armyinform.com.ua.

