Стало відомо, хто може стати новим міністром енергетики

Новим міністром енергетики України, за даними джерел, може стати Максим Козицький, який зараз обіймає посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. Хоча його призначення вважається високо ймовірним, остаточні консультації з цього питання ще не завершені.

Основним питанням, яке обговорюється, залишається можливий конфлікт інтересів. Родина Козицького має бізнес у нафтогазовій сфері та секторі відновлюваної енергетики, а сам він раніше був акціонером кількох енергетичних компаній.

Джерела також зазначають, що частина потенційних кандидатів відмовилася від пропозиції очолити Міненерго, що могло значно підвищити шанси Козицького на призначення.