В Україні переважатиме холодна погода, насувається посилення похолодання

В Україні найближчим часом переважатиме холодна погода. Максимальна температура повітря у денні години становитиме +3+8 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Тепліша погода ще затримається на півдні, сході та на Дніпропетровщині, де протягом дня очікується +12+17 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, у Карпатах — з мокрим снігом. Проте завтра вдень у більшості областей істотних опадів не очікується. Опади ймовірні лише на Одещині та в Карпатах.

Очікується рвучкий вітер західного та південно-західного напрямку, часом можливі штормові пориви — до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 18-го листопада переважатиме холодна погода з температурою повітря вдень +6+8 градусів. Опадів не передбачається, проте буде поривчастий вітер.

Холодна погода в Україні втримається, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада.