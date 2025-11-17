"Укренерго" оприлюднило нові графіки аварійних відключень світла на 18 листопада

У вівторок, 18 листопада, в деяких українських регіонах надалі цілодобово діятимуть погодинні графіки відключень електричної енергії. Про це повідомляють у пресцентрі НЕК "Укренерго".

Як зазначається, обмеження продовжують діяти, тому що ситуація в енергосистемі країни після атак надалі не покращується.

"Завтра, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — поінформували у пресцентрі.

Згідно з рішенням енергокомпанії, графіки погодинних відключень будуть такі:

Для громадян: обсягом від 1,5 до 4 черг (у період з 00:00 до 23:59);

Для промислових споживачів застосують обмеження потужності (у період з 00:00 до 23:59).

"Укренерго" застерегло, що зазначена інформація є орієнтовною, тому може змінитися упродовж дня. Громадянам варто стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах обленерго та економно використовувати електрику у разі її появи.