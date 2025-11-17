Трамп не розуміє й ніколи не розумів мотивів путінської війни, - Каратницький

Позиція президента США Дональда Трампа щодо російського очільника Володимира Путіна змінилася, але він не розуміє мотивів його війни, вважає провідний науковий співробітник Атлантичної ради Адріан Каратницький.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Експерт зазначив, що Трамп очікував порозуміння з російським лідером, вважав можливим відновлення відносин у разі припинення війни й пропонував Росії певні стимули. Але президент США «не розуміє й ніколи не розумів» мотивів путінської війни, які полягають у зміцненні тоталітарної влади, знищенні української ідентичності, територіальній експансії, зауважив Каратницький. За його словами, глава Білого дому вважає, що дії Росії були реакцією на погані стосунки Путіна із західними лідерами.

Експерт наголосив, що після численних провалів дипломатичних контактів Трамп обрав жорсткішу лінію, відповідно до якої Європа має фінансувати закупівлю озброєння для підтримки України. Такий підхід дає змогу задовольнити його виборців, які не бажають витрачати американські кошти, і водночас зміцнити оборонну промисловість США.

Каратницький зазначив, що американські системи протиповітряної оборони продають європейським збройним силам, і саме європейці вирішують, чи використовувати їх для власних потреб, чи передавати Україні. Він додав, що Трамп, імовірно, передав питання щоденного обміну розвідданими та визначення цілей від США до НАТО.

Як додав Каратницький, на думку Трампа, така філософія дає змогу чинити тиск на Путіна та підтримувати Україну без прямої участі Америки у війні.

Коментуючи заяви Трампа про припинення «восьми воєн», аналітик зазначив, що той перебільшує свою роль, хоча країни й справді розглядають США як арбітра й гаранта. Він навів як приклади зустрічі лідерів держав Центральної Азії з Трампом та контакти між Вірменією і Азербайджаном за його участю, які демонструють ерозію російського впливу та зростання ролі Вашингтона.

Щодо скандалу зі справою сексуального злочинця, фінансиста Джеффрі Епштейна експерт не очікує серйозного політичного удару по Республіканській партії. Він наголосив, що ця справа стосується переважно Трампа, який більше не балотуватиметься на посаду президента, тоді як потенційні кандидати – віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо – не зазнають наслідків.