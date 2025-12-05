﻿
Економіка

РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів

РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів

В Україні з початку війни сума завданих навколишньому середовищу збитків становить 6,01 трлн. грн.

Це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі за сучасну історію, повідомляє Мінекономіки.

У суму збитків входять:

- 1,29 трлн. грн. - шкода ґрунтам; 
- 967 млрд. грн. - шкода атмосферному повітрю; 
- 117,8 млрд. грн. - забруднення та засмічення водних ресурсів; 
- 3,63 трлн. грн. - руйнування територій природно-заповідного фонду.

"Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати щодня, так само як і масштаби знищення української природи", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

6,01 трлн. грн. - лише підтверджені втрати на підконтрольних Україні територіях. Остаточний масштаб екологічної шкоди буде відомий після повної деокупації та можливості провести повне дослідження.

Фото: Мінекономіки.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ вбила 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині
Війна 05.12.2025 09:22:11
РФ вбила 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині
Читати
Трамп заявив, що війна в Україні "врешті-решт" буде закінчена
Війна 05.12.2025 08:45:21
Трамп заявив, що війна в Україні "врешті-решт" буде закінчена
Читати
Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю
Суспiльство 05.12.2025 08:26:25
Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю
Читати

Популярнi статтi