РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів

В Україні з початку війни сума завданих навколишньому середовищу збитків становить 6,01 трлн. грн.

Це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі за сучасну історію, повідомляє Мінекономіки.



У суму збитків входять:



- 1,29 трлн. грн. - шкода ґрунтам;

- 967 млрд. грн. - шкода атмосферному повітрю;

- 117,8 млрд. грн. - забруднення та засмічення водних ресурсів;

- 3,63 трлн. грн. - руйнування територій природно-заповідного фонду.



"Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати щодня, так само як і масштаби знищення української природи", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.



6,01 трлн. грн. - лише підтверджені втрати на підконтрольних Україні територіях. Остаточний масштаб екологічної шкоди буде відомий після повної деокупації та можливості провести повне дослідження.

Фото: Мінекономіки.