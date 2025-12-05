РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів

В Україні з початку війни сума завданих навколишньому середовищу збитків становить 6,01 трлн. грн.
Це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі за сучасну історію, повідомляє Мінекономіки.
У суму збитків входять:
- 1,29 трлн. грн. - шкода ґрунтам;
- 967 млрд. грн. - шкода атмосферному повітрю;
- 117,8 млрд. грн. - забруднення та засмічення водних ресурсів;
- 3,63 трлн. грн. - руйнування територій природно-заповідного фонду.
"Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати щодня, так само як і масштаби знищення української природи", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.
6,01 трлн. грн. - лише підтверджені втрати на підконтрольних Україні територіях. Остаточний масштаб екологічної шкоди буде відомий після повної деокупації та можливості провести повне дослідження.
Фото: Мінекономіки.Автор: Галина Роюк