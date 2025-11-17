ВАКС обирає запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову

У Вищому антикорупційному суді 17 листопада розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Прокурори просять взяти його під варту, передає Радіо Свобода.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі».

«За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП», – заявили раніше в Національному антикорупційному бюро.

У НАБУ додали, що детективи задокументували передачу підозрюваному і його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

Чернишову загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам Чернишов свою провину заперечує.

У червні НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, на той момент «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України», у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб. Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб». У цій справі він звинувачення також заперечує і заявляв про «конструктивний діалог» із детективами НАБУ.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в етері програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.