П'ять регіонів під ударом: Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей, повідомляє вранці 17 листопада Міністерство енергетики.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

У Міненерго нагадують, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України. Міністерство закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Раніше місцева влада Одещини повідомила, що через нічну російську атаку є наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба додав, що в одному з портів є перебої з електропостачанням – фахівці вже працюють над його відновленням.

Також, за його даними, внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 тисяч абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 тисяч – без тепла. На Дніпропетровщині удари БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

 Автор: Галина Роюк

Міненергоенергетична інфраструктураатака РФ на Київ
