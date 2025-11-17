Українців у Британії можуть зобов’язати повернутися до дому

Уряд Великої Британії планує суттєво змінити систему надання притулку: українці та інші біженці, навіть ті, хто вже «вкорінився» у країні, можуть бути змушені повертатися на батьківщину, якщо уряд визнає їхні країни безпечними, заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

Крім того, автоматичні соціальні виплати для притулку можуть бути скасовані: підтримка житла та допомоги стане «дискреційною» — залежатиме від спроможності людини працювати чи мати власні активи.

Для тих, хто прибув нелегально, стає практично неможливо отримати постійне проживання: вони зможуть подаватися лише через 20 років .

Якщо країна походження буде визнана «безпеч­ною», біженців можуть змусити повернутися — за прикладом данської моделі , коли мігрантам пропонують фінансову мотивацію й підтримку.

Статус біженця більше не означатиме автоматичне право на постійне проживання. Тепер люди з притулком повинні будуть переоформляти дозвіл кожні 2,5 роки.

Махмуд заявляє, що реформа — це спосіб «відновити контроль та справедливість» у системі, а також зменшити тиск на місцеві громади.

За її словами, українці в Британії вже перебувають за «особливою схемою», і багато з них, ймовірно, захочуть повернутися додому після закінчення війни.

Критики кажуть, що нові правила можуть бути надзвичайно травматичними — особливо для дітей, які вже вкорінилися в британському житті.