Тарифи на комуналку зросли:що змінилося

В Україні за останній рік тарифи на комунальні послуги зазнали змін, хоча загальнонаціональна динаміка зростання споживчих цін дещо уповільнилася.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Річний рівень інфляції у жовтні склав 10,9%, що є зниженням порівняно з 11,9%, зафіксованими у вересні. Водночас у проміжку з жовтня 2024 року по жовтень 2025 року вартість житлово-комунальних послуг піднялася в середньому лише на 2,4%.

Не всі комунальні складники дорожчали однаково. Найпомітніше зросла плата за послуги з управління багатоквартирними будинками — на 12,1%. Також зафіксовано зростання цін на наступні види послуг:

вивезення побутових відходів — на 6,7%;

обслуговування та поточний ремонт житла — на 3,1%;

централізоване водопостачання — на 0,7%;

водовідведення (каналізація) — на 0,6%.

Цінові показники на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення протягом зазначеного річного періоду залишилися незмінними.

Якщо проаналізувати зміну тарифів у межах поточного 2025 року (з січня по жовтень), то найбільший стрибок цін відбувся саме на електроенергію — одразу на 24,1%. Крім того, зросла вартість:

управління багатоквартирними будинками — на 14%;

вивезення сміття — на 9%;

утримання та ремонт житла — на 3,5%;

водопостачання — на 0,7%;

каналізації — на 0,6%.

Рекомендовано зберігати всі платіжні документи про оплату комунальних послуг протягом п’яти років. Це є важливою запорукою для успішного вирішення потенційних спірних питань із компаніями-постачальниками. Хоча законодавчо встановлений термін позовної давності становить лише три роки, на практиці постачальники іноді затягують судові чи досудові розгляди, тому для повного захисту надійніше зберігати документацію довше.