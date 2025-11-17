Понеділок принесе в Україну аномальне тепло

Синоптик Наталка Діденко прогнозує суттєве потепління 17-го листопада, проте сильні пориви вітру нівелюватимуть відчуття комфорту.

У понеділок, 17-го листопада, температура повітря протягом дня підніметься до +15 градусів, а в південних областях країни стовпчики термометрів можуть сягнути позначки +17 градусів.

Щоправда, насолодитися цим теплом повною мірою завадить дуже сильний південно-західний вітер. Очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, що є значним показником. Синоптик радить "кутатися", незважаючи на високу температуру.

Дощі завтра ймовірні лише у західній частині України. На решті території опадів не очікується.

У Києві 17-го листопада також прогнозується потепління до +12 градусів. Однак і в столиці очікується сильний вітер південних напрямків зі штормовими поривами. Дощу в понеділок у Києві не буде. "Грійтеся, але шалики навколо шиї - обов'язково", - наголосила Наталка Діденко.

Таке тепле повітря не затримається надовго. Вже 19-го листопада повсюди очікується похолодання. Наблизиться циклон із південного заходу, що спричинить збільшення кількості опадів. Через поєднання вологого південного та холодної північної повітряної маси місцями очікується навіть мокрий сніг.

Цікаво, що саме 19-го листопада, коли атмосфера "активізується і захоче показати усі свої можливості", в Україні відзначається День працівників гідрометеорологічної служби.