Уряд зменшуватиме пенсії у 2026 році: хто першим втратить частину виплат

У 2026 році частина українських пенсіонерів може отримати менші виплати. Особливо це стосується тих, чиї пенсії є найбільшими.

Чому зменшаться пенсії у 2026 році?

Згідно з проєктом держбюджету, у 2026 році передбачено продовження дії понижених коефіцієнтів для розрахунку спеціальних пенсій. Це означає, що під скорочення можуть потрапити виплати для:

колишніх держслужбовців;

дипломатів;

військових, чиї пенсії призначені за окремими законами.

Скорочення торкнеться лише тих, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (що відповідає 10 прожитковим мінімумам).

Як працюватимуть знижені коефіцієнти?

Пенсійний фонд пояснює, що урізання не стосується базової частини пенсії в межах 10 прожиткових мінімумів. Зниження відбуватиметься для "надлишку" виплат за пониженою формулою:

сума від 10 до 11 мінімумів буде виплачуватися з коефіцієнтом 0,5;

від 11 до 13 мінімумів – з коефіцієнтом 0,4;

від 13 до 17 – з 0,3;

від 17 до 21 – з 0,2.

Усе, що перевищує 21 прожитковий мінімум, нараховуватимуть за найнижчим коефіцієнтом 0,1. Таким чином, чим більшим є розмір пенсії, що перевищує норму, тим меншу частку від цієї суми фактично отримає пенсіонер.

Який розмір пенсій українці отримують зараз?

Станом на жовтень, понад третина українських пенсіонерів отримує менше ніж 4 000 гривень на місяць. Це більше, ніж було у 2024 році. Водночас середня пенсія по країні зросла до 6 436,8 гривні, а працюючі пенсіонери в середньому отримують 7 069,4 гривні.