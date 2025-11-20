﻿
Суспiльство

Кабмін схвалив нові щомісячні виплати студентам: хто може отримати

Кабмін схвалив нові щомісячні виплати студентам: хто може отримати

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про заснування стипендії пам’яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Відповідно до ухваленого рішення, щомісяця виплачуватимуться 30 таких стипендій. Їх отримуватимуть курсанти, слухачі та ад’юнкти військових вищих навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони.

Розмір стипендії встановлено на наступному рівні:

  • 4000 гривень — для курсантів, які здобувають освітні ступені «бакалавр» або «магістр»;

  • 10 000 гривень — для слухачів та ад’юнктів.

«Заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць», – наголосив міністр Шмигаль.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

студентистипендіявиплативиплати військовим
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британія планує побудувати "заводи майбутнього" з виробництва боєприпасів та вибухівки
Свiт 19.11.2025 23:35:52
Британія планує побудувати "заводи майбутнього" з виробництва боєприпасів та вибухівки
Читати
Зеленський висловив підтримку намірам Трампа завершити війну в Україні
Полiтика 19.11.2025 23:12:13
Зеленський висловив підтримку намірам Трампа завершити війну в Україні
Читати
Євросоюз планує залучити Україну до "військового Шенгену"
Полiтика 19.11.2025 22:49:49
Євросоюз планує залучити Україну до "військового Шенгену"
Читати

Популярнi статтi