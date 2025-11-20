Кабмін схвалив нові щомісячні виплати студентам: хто може отримати

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про заснування стипендії пам’яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Відповідно до ухваленого рішення, щомісяця виплачуватимуться 30 таких стипендій. Їх отримуватимуть курсанти, слухачі та ад’юнкти військових вищих навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони.

Розмір стипендії встановлено на наступному рівні:

4000 гривень — для курсантів, які здобувають освітні ступені «бакалавр» або «магістр»;

10 000 гривень — для слухачів та ад’юнктів.

«Заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць», – наголосив міністр Шмигаль.