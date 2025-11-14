﻿
Війна

Мирноград під контролем Сил оборони України

Мирноград під контролем Сил оборони України

Сили оборони утримують контроль над населеним пунктом Мирноград у Донецькій області. Знищено російський прапор, який окупанти встановили на території шахти Мирноградвугілля.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Згідно з повідомленням, перед цим російські війська застосували тактику інформаційного тиску та розмістили триколор на околицях міста.

 – Вчора російські окупанти використали тактику флагштоків та вивісили свою трикольорову ганчірку на території шахти Мирноградвугілля, що на південно-східних околицях Мирнограду. Таки росіяни спробували здійснити інформаційно-психологічний тиск на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті, – йдеться у повідомленні.

У Десантно-штурмових військах підкреслили, що противник не мав можливості там закріпитися.

За даними корпусу, російський прапор протримався менше доби, після чого був знищений.

– Бійці 38 бригади морської піхоти знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох ворожих піхотинців, які вивішували триколор, виявили та ліквідували, – заявили у ДШВ.

У Збройних силах також відзначили складність ситуації в Мирнограді. Окупанти надалі намагаються проникати в місто малими групами.

– Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто. Але наші військові завдяки злагодженим пошуково-ударним діям знищують окупантів. Оборона Мирнограду триває, – повідомили у ДШВ.

ForUA нагадує, 28 жовтня російські сили прорвалися до околиць Мирнограда, де почалися інтенсивні бої у міській забудові.

Підрозділи Сил оборони утримували позиції та посилювати фортифікаційні споруди.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донецька областьмирноградвійна в Україніагресія рфСили оборони України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт - другий за величиною центр експорту нафти в РФ
Війна 14.11.2025 15:51:24
СБУ і Сили безпеки та оборони уразили порт - другий за величиною центр експорту нафти в РФ
Читати
У відомої підприємиці вимагали понад мільйон доларів
Суспiльство 14.11.2025 15:33:06
У відомої підприємиці вимагали понад мільйон доларів
Читати
Яскраві костюми Ziferblat скорили Європу: Гурт номінували на премію "Ікона стилю"
Культура 14.11.2025 15:16:36
Яскраві костюми Ziferblat скорили Європу: Гурт номінували на премію "Ікона стилю"
Читати

Популярнi статтi