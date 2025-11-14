Мирноград під контролем Сил оборони України

Сили оборони утримують контроль над населеним пунктом Мирноград у Донецькій області. Знищено російський прапор, який окупанти встановили на території шахти Мирноградвугілля.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Згідно з повідомленням, перед цим російські війська застосували тактику інформаційного тиску та розмістили триколор на околицях міста.

– Вчора російські окупанти використали тактику флагштоків та вивісили свою трикольорову ганчірку на території шахти Мирноградвугілля, що на південно-східних околицях Мирнограду. Таки росіяни спробували здійснити інформаційно-психологічний тиск на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті, – йдеться у повідомленні.

У Десантно-штурмових військах підкреслили, що противник не мав можливості там закріпитися.

За даними корпусу, російський прапор протримався менше доби, після чого був знищений.

– Бійці 38 бригади морської піхоти знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох ворожих піхотинців, які вивішували триколор, виявили та ліквідували, – заявили у ДШВ.

У Збройних силах також відзначили складність ситуації в Мирнограді. Окупанти надалі намагаються проникати в місто малими групами.

– Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто. Але наші військові завдяки злагодженим пошуково-ударним діям знищують окупантів. Оборона Мирнограду триває, – повідомили у ДШВ.

ForUA нагадує, 28 жовтня російські сили прорвалися до околиць Мирнограда, де почалися інтенсивні бої у міській забудові.

Підрозділи Сил оборони утримували позиції та посилювати фортифікаційні споруди.