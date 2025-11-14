Парламент Молдови у першому читанні схвалив денонсацію підписаної в 1998 році угоди з Росією, згідно з якою в Кишиневі працював "Російський дім". Відповідне рішення підтримали 60 молдовських депутатів.

Про це пише видання NewsMaker та молдавська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що законопроєкт підтримали парламентарі від партії "Дія і солідарність" (PAS) та "Демократія вдома", тоді як опозиція виступила проти. Голосування у другому читанні очікується через 10 днів.

Під час представлення документа в парламенті міністр культури Молдови Крістіан Жардан наголосив, що угода з Росією може слугувати інструментом дезінформації та становить загрозу для інформаційної безпеки країни.

"Денонсація цього центру не є спрямована проти російської культури та мови, які поважаються в Молдові", — сказав Жардан.

Натомість лідер парламентської фракції соціалістів Ігор Додон закликав зняти проєкт з порядку денного, заявивши, що "уряд не представив чітких аргументів", а денонсація угоди "суперечить інтересам більшості громадян". Його колега по фракції, віцеспікер Влад Бетринча, назвав можливу денонсацію "марним і небезпечним проєктом", здатним "вивести людей на барикади".

Культурна угода з Росією була підписана в 1998 році в Москві та набула чинності в липні 2001 року. Відповідно до неї у 2009 році в Кишиневі відкрили "Російський культурний центр", однак Молдова досі не створила подібного центру у РФ.

Наразі центр перебуває під безпосереднім управлінням посольства Росії в Кишиневі та фінансується агентством "Росспівробітництво", яке підпорядковується російському президентству. Він також потрапив під міжнародні санкції та визнаний ЄС "ключовим державним агентством, що реалізує м’яку силу Кремля та його гібридний вплив, включаючи просування так званої концепції "Русский мир".

Ініціатива щодо денонсації угоди з’явилася в лютому 2025 року на прохання Міністерства закордонних справ Молдови після порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

Новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром Александру Мунтяну на своєму першому засіданні 5 листопада схвалив денонсацію 27-річної угоди з Росією, яка регулює діяльність російських культурних центрів. Кишинів звинувачує ці центри у підривній діяльності.

Нагадаємо, у Молдові у ніч проти 13 лютого після масової атаки безпілотників на порт Рені в Україні зафіксовані падіння дронів поблизу кордону з Україною.