Війна

Бійці ССО знищили окупантів під Покровськом

Підрозділами Сил спеціальних операцій було знищено місце накопичення особового складу 51-ої армії рф у населеному пункті Затишок.

"У момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої омсбр та 9-ої омсбр. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов. Перед угрупуваннями 51-ої армії рф стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації. Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі", - повідомляє ССО.

Дані про втрати противника уточнюються.

Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей рф.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

