Місто Покровськ у Донецькій області опинилося під серйозною загрозою через наступальні дії російських окупантів, які, хоча й просуваються повільно та зазнають великих втрат, створюють критичний тиск на українські підрозділи. Перспективи швидкого мирного врегулювання конфлікту виглядають примарними. «Швидше за все, обидві сторони намагаються підготувати свої економіки та громадян до ще кількох років війни», — повідомляє Reuters.

За даними галузевих експертів, в Україні працює кілька сотень збройових компаній різного масштабу. Загальна кількість безпілотників, вироблених у 2025 році, може сягнути 4 млн одиниць, а за достатнього зовнішнього фінансування ця цифра може подвоїтися.

При цьому для багатьох українців військова служба перетворюється на «квиток в один кінець на фронт», адже командири прагнуть утримати досвідчених бійців навіть після багатьох років служби. Нові контракти планують на 5 років, із забороною повторного призову щонайменше на рік після звільнення.

Втім, навіть із цими заходами Україна поки що не здатна повністю компенсувати чисельну перевагу противника. За оцінками Reuters, у бою за Покровськ російські війська іноді перевищували українські дев’ять разів. А втрати РФ в жовтні могли сягати 25 тис. осіб.

Цього тижня у відставку пішли міністри юстиції та енергетики в рамках розслідування масштабних розкрадань, що, за оцінкою Reuters, стало найбільшою політичною загрозою для влади Зеленського з початку вторгнення. Скандал підсилює ризик невдоволення серед населення через перенесення виборів та примусовий призов.

Все ж попри загострення на сході, Україна продовжує робити кроки до європейської інтеграції. Наступного місяця міністри ЄС вперше зустрінуться у Львові, щоб обговорити шляхи до членства України, запланованого на 2030 рік. Проте економіка та бізнес мають відповідати стандартам ЄС, а країни-члени, включно з Угорщиною, можуть накласти вето на вступ.

ЄС також розглядає можливість збільшення підтримки України, зокрема через розблокування заморожених російських активів. Це, на думку експертів, може стати критичною умовою для продовження боротьби. Якщо ж допомога не надійде, наступний рік може стати найважчим у всій війні.

Як повідомляло раніше ForUa, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна планує трирічну війну.