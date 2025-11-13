Україна планує трирічну війну, — міністр закордонних справ Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна має ресурси для продовження війни проти Росії ще на кілька років, тоді як російський президент Володимир Путін не зможе витримати таке тривале протистояння. За словами польського міністра, Київ готується до затяжної війни та має достатньо ресурсів для ведення бойових дій. «Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають приблизно 10 років. Я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки», — сказав Сікорський.

Він також зазначив, що російський диктатор продемонстрував провальні результати у війні проти України, а його армія не виправдала статусу «другої у світі». «Путін виявився невдалим воєначальником. Його "друга армія світу" вже понад 10 років воює на Донбасі, і це не можна назвати перемогою», — додав голова МЗС Польщі.

Сікорський наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку Заходу та закликав Європейський Союз активніше долучатися до процесів, пов’язаних із майбутнім мирним врегулюванням. «Сподіваюся, США продовжать постачати Україні розвіддані. Польща оплачує термінали Starlink, а боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони та дальніх ударів, також мають велике значення», — зазначив міністр.

