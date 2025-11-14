Король Чарльз III святкує 77-річчя: найдовший шлях до трону та життя, сповнене скандалів

Сьогодні, 14 листопада, король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй Чарльз III святкує своє 77-річчя. Він став монархом після найдовшого очікування на трон у британській історії – 70 років, що робить його рекордсменом серед спадкоємців.

Сьогоднішнє 77-річчя Чарльза III – нагода пригадати ключові моменти його життя, від народження та освіти до складних особистих стосунків і тривалого шляху до престолу, що визначив його як одного з найвідоміших монархів сучасності.

Ранні роки та освіта

Чарльз народився у Букінгемському палаці в 21:14 шляхом кесаревого розтину після 30-годинних пологів. Це перший випадок з XVII століття, коли при народженні старшого члена королівської родини не був присутній високопоставлений політик для підтвердження справжності спадкоємця. Першим словом майбутнього короля вважається «нана», звернене до його няні Мейбл Андерсон.

На відміну від попередніх спадкоємців, Чарльз став першим, кого віддали до школи замість приватних репетиторів. У віці восьми років він пішов до школи Чім, де, за словами британської кінохроніки «Пате», «його ранг мало що важив у дитячому гуртожитку та на майданчику». Крім того, він став першим спадкоємцем престолу, який отримав університетську освіту.

Особисте життя та шлюб з Діаною

Чарльз освідчився Діані у лютому 1981 року, за декілька днів до її від’їзду до Австралії. Вони зустрічалися лише 13 разів перед пропозицією. Через шість тижнів після народження принца Гаррі стосунки погіршилися, і у 1993 році подружжя офіційно розлучилося. Після розлучення Діана отримала одноразову виплату 17 мільйонів фунтів стерлінгів та щорічну допомогу у 400 тисяч фунтів.

У 1994 році Чарльз зізнався у стосунках із Каміллою, а після смерті матері, королеви Єлизавети II, заробив 2,3 млн фунтів, продаючи її коней на аукціоні.

Плани коронації Чарльза III розроблялися роками під кодовою назвою «Операція Золота куля». Кажуть, що вона коштуватиме від 50 до 100 млн фунтів.

Як повідомляло раніше ForUa, король Чарльз III посвятив Девіда Бекхема в лицарі.