Надзвичайні події

Авіакатастрофа: у Хорватії розбився турецький літак

У Хорватії сталася авіакатастрофа турецького пожежного літака. Борт належав Генеральному управлінню лісового господарства Туреччини та зник під час рейсу між аеропортами Загреба і Рейки. Уламки літака виявили поблизу міста Сень. За повідомленням міністра сільського й лісового господарства Туреччини Ібрагіма Юмаклі, внаслідок катастрофи загинув пілот.

12 листопада два пожежні літаки AT802 вилетіли з Чанаккале до Загреба для планового обслуговування. Через несприятливі погодні умови обидва борти провели ніч в аеропорту Рейки. Наступного дня обидва літаки вирушили назад до Загреба. Один літак успішно приземлився, тоді як з другим було втрачено радіозв’язок о 18:25 за турецьким часом.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив співчуття родині загиблого пілота, назвавши його «загиблим як мученик».

Інцидент став ще однією трагічною подією для турецьких пожежних авіапідрозділів, які активно залучаються до міжнародної допомоги у гасінні лісових пожеж.

Як повідомляло раніше ForUa, два пасажирські потяги зіткнулись у Словаччині.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

авіакатастрофатурецький літакпожежний літакAT802загибель пілота
Популярнi статтi