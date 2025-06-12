Авіакатастрофа в Індії: підтверджено загибель понад 300 осіб

Станом на вечір четверга, 12 червня, внаслідок масштабної авіакатастрофи в Індії загинуло щонайменше 316 людей. Зокрема, 75 жертв зафіксовано на землі у результаті падіння літака на гуртожиток.

Про це повідомляє видання Indian Express.

Зазначається, що під час авіакатастрофи на борту літака Boeing 787 Dreamliner перебувало 242 особи, тільки одна особо вижила.

Як відомо, через те, що літак впав на медичний гуртожиток, кількість жертв стрімко зросла.

За даними поліції, наразі ще 75 тіл було знайдено в житловому комплексі для персоналу цивільної лікарні в Мегані Нагар. Станом на зараз відомо про загибель щонайменше 316 людей та, ймовірно, ця кількість продовжить зростати.

ForUa.com нагадує, сьогодні в індійському місті Ахмедабад розбився літак Boeing 787-8 Dreamliner, на борту якого перебували 242 особи - 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Раніше вважалося, що загинули всі пасажири.

На борту літака Boeing 787-8 було більше за всіх громадян Індії. Українців, за останніми даними, на борту не було.

Раніше ми повідомляли, що після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад знайшли людину, яка вціліла.