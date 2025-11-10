Два пасажирські потяги зіткнулись у Словаччині: майже 800 пасажирів опинилися у небезпеці

У Словаччині між Братиславою та містом Пезінок сталося зіткнення двох пасажирських потягів. Один з потягів врізався у задню частину іншого. У вагонах на момент аварії перебувало приблизно 800 пасажирів, повідомляє Aktuality.sk.

У результаті інциденту десятки людей отримали поранення, 11 осіб доправили до лікарень для надання медичної допомоги. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Медичні служби та рятувальники оперативно прибули на місце аварії, надаючи допомогу потерпілим та евакуюючи людей з пошкоджених вагонів.

Наразі причини зіткнення з’ясовуються. Попередньо відомо, що один з потягів рухався на колії, де вже перебував інший, внаслідок чого і сталася ДТП на рейках. Точні обставини інциденту розслідують транспортні служби Словаччини.

Рух на залізничній ділянці між Братиславою та Пезінком тимчасово зупинено, пасажирів перевезли іншими маршрутами або забезпечили тимчасовим транспортуванням. Залізничні служби обіцяють відновити рух після завершення розбору місця події та перевірки колій.

