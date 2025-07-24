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Ранковий дайджест ForUА: нічний терор РФ, вибухи в Сочі, нова війна між Таїландом і Камбоджею, військова допомога та оновлена система тривог на Київщині

Ранковий дайджест ForUА: нічний терор РФ, вибухи в Сочі, нова війна між Таїландом і Камбоджею, військова допомога та оновлена система тривог на Київщині

24 липня, дайджест новин від редакції ForUА

  • Вночі росія атакувала Україну ракетами та дронами — зафіксовано руйнування і пожежі в кількох регіонах:

    Одеса — частково знищено ринок «Привоз» та зруйновано житловий будинок. Постраждав Приморський бульвар. Відомо про трьох поранених.

    Черкаси та область — шестеро постраждалих, мер міста закликав зачинити вікна через загрозу задимлення.

    Запоріжжя — пошкоджено господарські споруди, один із ударів прийшовся по корпусу навчального закладу. Попередньо, без постраждалих.

  •  Бавовна в Сочі: росіяни повідомляють про вибухи, зокрема біля автозаправки «Роснефть». Через інцидент тимчасово обмежено роботу аеропорту.

  • У Київській  області запрацювала нова система оповіщення про повітряну тривогу, — ОВА. Відтепер сигнали тривоги лунатимуть лише в тих районах, де зафіксована безпосередня загроза «шахедів». Загальнообласну тривогу оголошуватимуть лише у разі ракетної чи балістичної небезпеки.

  • США та ЄС уклали угоду, за якою Союз буде оплачувати США 100% вартості всього військового обладнання. Вашингтон буде відправляти його до ЄС, а потім Європа розподілить зброю, і більша частина піде в Україну, — Дональд Трамп.

  • 50-60 тисяч військових накопичили росіяни на одній частині Сумського напрямку, там точаться активні бойові дії, — речник 15 мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон».

  • Україна отримає нове озброєння, яке дозволить "впливати" на територію росії, — глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль.

  • На рф розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебували росіяни, — росЗМІ. У літаку перебували 49 людей, серед них — п’ятеро дітей. Інформація про загиблих наразі уточнюється. За попередньою інформацією всі 49 людей загинули.

  • Окупанти просунулися на Донеччині біля Новоекономічного (у напрямку Мирнограда) та Зеленого Гаю (у напрямку кордону з Дніпропетровською областю), - Deep State.

  • У Харкові російський КАБ влучив у багатоповерхівку, — Терехов. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

  • Нова війна: На кордоні між Таїландом і Камбоджею спалахнули запеклі бої,CNN. Зіткнення почалися після того, як тайський солдат підірвався на міні на спірній ділянці та втратив кінцівку. У відповідь Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі, що спричинило ескалацію.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаОдесаозброєнняавіакатастрофаатака рфринок ПривозтривогаСочі
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