Погода 14 листопада: переважно сухо та тепло

Сьогодні під впливом області підвищеного тиску на всій території України встановиться стабільна погода, без опадів. У більшості областей очікується хмарність із періодичними проясненнями. Вітер - переважно південно-західний, 5-10 м/с, місцями поривчастий, повідомили синоптики. На заході країни +10-14°C, у центральних, північних та східних регіонах — близько +7-12 °C.

У Києві - без опадів. Вітер - переважно південно-західний, 5-10 м/с, місцями поривчастий. Температура повітря - близько +10°

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.