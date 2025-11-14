Путін не готовий до мирної угоди з Україною - британська розвідка

Колишній керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур заявив, що Владімір Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною і готовий продовжувати війну. Мур, який залишив посаду глави MI6 у вересні, наголосив, що російського президента «потрібно буде серйозно змусити» піти на будь-які домовленості, зокрема подібні до тих, яких домагається президент США Дональд Трамп. За його словами, його оцінка збігається з позицією американської розвідки, яка також не бачить у Путіна наміру припиняти повномасштабну війну.

«За нинішніх умов — ґрунтуючись на доступі до розвідданих, який я мав кілька тижнів тому — він не готовий до угоди», — зазначив Мур в інтерв’ю Bloomberg. — «На нього потрібно чинити більший тиск, щоб він погодився».

Колишній глава MI6 додав, що для Путіна питання війни є не лише територіальним. «Для нього це бажання підкорити Україну та перетворити її на щось схоже на Білорусь», — сказав він.

Мур також заявив, що бачить «еволюцію мислення» в адміністрації Дональда Трампа щодо російського президента. За його словами, Путін намагається «переграти» Захід, маневруючи та створюючи вигідні для себе умови.

Окремо Мур попередив про глобальні наслідки послаблення підтримки України. На його думку, за реакцією Заходу уважно стежить Китай, і будь-яка слабкість може вплинути на рішення Пекіна щодо Південно-Китайського моря або Тайваню.

Колишній керівник MI6 також окреслив, яку додаткову підтримку партнери могли б надати Україні, щоб посилити тиск на Кремль. Серед можливих кроків він назвав розширення використання далекобійної зброї, посилення протиповітряної оборони, фінансування української оборонної промисловості та підвищення внутрішнього тиску на російське керівництво. «Я не очікую миттєвих результатів. Ми маємо бути терплячими та готовими вистояти. Це питання має визначальне значення для Заходу — ми не можемо програти цю боротьбу волі», — підсумував Мур.

