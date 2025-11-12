﻿
Здоров'я

Невролог розповів, як зменшити ризик судинної деменції

Судинна деменція є однією з найпоширеніших форм нейродегенеративних захворювань, проте невролог доктор Стівен Інгліш з клініки Майо (США) запевняє, що простими змінами у способі життя можна значно зменшити ризик її розвитку.

Близько 25% усіх випадків деменції пов'язані саме з судинними причинами, спричиненими порушенням кровотоку до мозку. За оцінками експертів, від цього нейродегенеративного захворювання наразі страждає близько 55 мільйонів людей у всьому світі.

Судинні зміни – основна причина

Доктор Інгліш пояснює, що пошкодження або блокування кровоносних судин мозку призводить до того, що нервові клітини не отримують достатньо кисню та поживних речовин.

"Судинні зміни в мозку найчастіше пошкоджують аксони – кабелі – які з’єднують різні частини мозку. В результаті сигнали довше передаються, і наш мозок не працює на повну швидкість," – зазначає доктор Інгліш.

Це пошкодження проявляється проблемами з пам'яттю, судженнями, плануванням та іншими когнітивними функціями.

Ключові фактори ризику

Фактори ризику судинної деменції тісно пов'язані із захворюваннями серця та інсультом. Доктор Інгліш наголошує на таких змінних факторах:

  • Високий кров’яний тиск

  • Високий рівень холестерину

  • Діабет

  • Куріння

  • Ожиріння

  • Синдром обструктивного апное сну

"Ці фактори ризику можна змінити та, якщо їх не лікувати, з часом вони можуть призвести до зносу дрібних кровоносних судин мозку," – додає лікар.

Профілактика: як знизити ризик

На щастя, ці ж фактори ризику є ключовими мішенями для профілактики. Доктор Інгліш пропонує такі заходи:

  1. Контроль тиску та холестерину: Зниження артеріального тиску та рівня холестерину за допомогою ліків або зміни способу життя (дієта, фізичні вправи).

  2. Відмова від куріння: Утримання від нікотину покращує кровообіг та зменшує запальні реакції в кровоносних судинах.

  3. Лікування апное сну: Використання спеціальних пристроїв або хірургічні процедури для оптимізації постачання кисню під час сну.

Рання діагностика має вирішальне значення

Судинна деменція – це серйозне, але часто запобіжне захворювання. Здоровий спосіб життя та раннє звернення за медичною допомогою можуть допомогти зберегти здоров’я мозку в довгостроковій перспективі.

Лікар радить: будь-хто, хто має фактори ризику або помічає початкові симптоми, повинен звернутися до невролога. Раннє втручання може уповільнити прогресування захворювання та значно покращити якість життя.

 Автор: Галина Роюк

