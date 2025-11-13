﻿
Вашингтон висунув єдину умову для зустрічі Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп готовий провести новий саміт із російським диктатором Володимиром Путіним, але лише якщо зустріч матиме практичні результати, які сприятимуть зупиненню війни проти України. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Канаді, повідомляє Bloomberg.

«Обидві сторони дійшли згоди, що наступна зустріч наших президентів має принести конкретний результат — ми повинні знати, що є реальний шанс отримати щось позитивне», — наголосив Рубіо. За словами очільника Держдепу, Вашингтон не бачить сенсу у проведенні переговорів «заради самих переговорів».

Рубіо підкреслив, що США прагнуть досягти від Кремля конкретних кроків, які б свідчили про готовність припинити агресію проти України. Він зазначив, що будь-який діалог має бути спрямований на реальні результати, а не на демонстрацію політичних жестів.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що в адміністрації Трампа розглядають кілька дипломатичних сценаріїв для деескалації війни, зокрема можливість залучення посередників серед партнерів по G7.

Як повідомляло раніше ForUa, США досягли межі у введенні нових санкцій проти Росії.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

G7мирні переговоривійна в УкраїніРубіозустріч Трампа з Путіним
