Репараційний кредит завис: Брюссель шукає тимчасове рішення для України

У Європейському Союзі розглядають можливість запровадження тимчасового механізму фінансової підтримки України у 2026 році, оскільки ініціатива щодо так званого репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів досі не була схвалена. ЄС від самого початку розраховував, що зможе почати перераховувати кошти Україні вже на початку другого кварталу наступного року. Однак подальше затягування схвалення репараційного кредиту ускладнює ситуацію. «Це може поставити питання про необхідність тимчасового рішення», — зазначив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив, що не може розкривати подробиці можливого тимчасового механізму, але підкреслив, що фінансові потреби України залишаються значними, повідомляє Reuters. «Якщо ми й надалі відкладатимемо рішення щодо репараційного кредиту, то постає питання — як саме ми зможемо забезпечити фінансову підтримку Україні на початку наступного року», — додав він.

