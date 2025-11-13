Критична зима: столиці загрожують перебої з теплопостачанням

У Києві станом на сьогодні не завершено будівництво жодної з семи міні-ТЕЦ, які мали б підсилити міську енергосистему під час опалювального сезону. Затримка реалізації проєкту може вплинути на стабільність теплопостачання в окремих районах столиці, повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик в ефірі програми "Київський час".

За його словами, концепція передбачала запуск трьох міні-ТЕЦ до кінця року. Однак наразі жоден з об’єктів не завершено, хоча декілька перебувають на фінальній стадії будівництва. Питання обговорювалося на засіданні Ради оборони, де повідомили, що три міні-ТЕЦ планують запустити до кінця року.

Фесик пояснив, що ключові причини затримки пов’язані з технологічною складністю проєкту та гострою нестачею кадрів у будівельній галузі. «Це достатньо технологічно непрості проєкти, які будуються з другим рівнем захисту. Це складний проєкт, ускладнений об’єктивними технічними нюансами. А будівельна галузь має в п’ять разів менше робочої сили, ніж мала 2022 року», — зазначив посадовець.

Довідка: проєкт міні-ТЕЦ передбачає створення автономних теплових блоків, здатних забезпечити тепло й гарячу воду для окремих житлових масивів столиці, підвищуючи стійкість енергосистеми в умовах надзвичайних ситуацій.

