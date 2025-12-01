На Київщині встановлено рекорд з блекауту

Київська область, ймовірно, встановила новий сумний рекорд тривалості відключення електроенергії після масованої повітряної атаки Росії 29 листопада. У житловому комплексі Сади Вишневі, розташованому у передмісті Києва, світло було відсутнє майже 30 годин.

Про надзвичайно тривалий блекаут повідомили мешканці ЖК у будинковому чаті, а скриншот відповідного повідомлення швидко поширився у соціальних мережах.

Відключення електроенергії сталося внаслідок масштабного пошкодження електромереж, спричиненого жахливою повітряною атакою РФ, яка відбулася 29 листопада. За офіційними даними, того дня Росія випустила 632 повітряні об’єкти, серед яких 36 ракет та сотні дронів. Українські захисники продемонстрували високий рівень майстерності, знищивши 577 цілей: 558 дронів та 19 ракет.

Житловий комплекс Сади Вишневі розташований у місті Вишневе, яке знаходиться навпроти київського району Жуляни, розділене Великою кільцевою дорогою. Ця локація є однією з найбільш небезпечних серед околиць столиці, регулярно страждаючи від прильотів та падіння уламків. Тепер, схоже, вона може стати "лідером" і за тривалістю блекаутів, оскільки цей ЖК є новим, і в ньому ще навіть не всі будинки введено в експлуатацію.