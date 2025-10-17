7 нових міні-ТЕЦ захистять Київ від блекаутів – КМДА

До кінця поточного року в Києві планується ввести в експлуатацію сім міні-теплоелектроцентралей (міні-ТЕЦ), які посилять енергетичну стійкість столиці. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко.

За її словами, нові об'єкти будуть розташовані у різних районах міста. Їхнє ключове призначення – забезпечення безперебійного постачання електроенергії об’єктам критичної інфраструктури, зокрема лікарням, котельням та насосним станціям, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до знеструмлення.

«Ці міні-ТЕЦ є важливим елементом нашої стратегії децентралізації енергосистеми. Вони дозволять нам мінімізувати ризики від потенційних масштабних відключень та гарантувати функціонування життєво важливих міських служб», – зазначила Ганна Старостенко.

Проєкт реалізується в рамках підготовки міста до опалювального сезону та посилення енергетичної безпеки в умовах існуючих викликів.