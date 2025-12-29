Вчені з'ясували, як кава впливає на психічне здоров'я

Група китайських дослідників вивчила, як щоденне вживання кави впливає на психічний стан людини. Згідно з висновками, опублікованими в Journal of Affective Disorders, ключовим фактором є кількість спожитого напою. Найкращі показники психічного благополуччя спостерігалися у тих, хто вживав від двох до трьох чашок на день.

Подробиці дослідження

Вчені проаналізували дані понад 45 000 учасників британського біобанку протягом майже 13 років. У роботі враховувалися різні види кави, включаючи розчинну, мелену та варіанти без кофеїну. Також проводилася оцінка за статтю та здатністю організму до метаболізму кофеїну.

Результати показали, що помірне вживання напою знижує ризик розвитку розладів настрою та стресових станів. Цікаво, що цей зв'язок був більш помітним серед чоловіків. Водночас при вживанні чотирьох і більше чашок на день ризики для психічного здоров'я знову починали зростати.

Користь та можливі ризики

Фахівці припускають, що позитивний вплив кави може бути пов’язаний з її здатністю пригнічувати запальні процеси. Це доповнює результати інших наукових робіт, які раніше вказували на здатність кави сповільнювати біологічне старіння та зменшувати ймовірність передчасної смерті.

Проте автори дослідження застерігають і від негативних наслідків. Надмірне споживання у поєднанні з курінням може підвищити ризик розвитку аневризм, а також провокувати проблеми з травленням. Для остаточного підтвердження психологічного впливу напою вчені планують провести додаткові детальні дослідження.