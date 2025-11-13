Кияни сьогодні 11 годин сидітимуть без світла - графіки

Сьогодні у більшості регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії обсягом 2–4 черг. В Києві також діятимуть планові графіки відключень електроенергії. Світло у деяких районах столиці буде відсутнє до 11 годин на добу, повідомили ДТЕК Київські електромережі.

Відновлення стабільних поставок електроенергії ускладнюють масовані обстріли енергетичної інфраструктури, що тривають із весни 2024 року. За словами енергетиків, система працює з великим навантаженням, тому графіки відключень залишаються необхідним заходом для підтримання балансу між споживанням і виробництвом електроенергії.

Графік відключень на 13 листопада

1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

1.2 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

3.1 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

3.2 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

4.1 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

4.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:30;

5.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30, та з 17:00 до 21:00;

5.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30, та з 17:00 до 21:00;

6.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30, та з 17:00 до 21:00;

6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30, та з 17:00 до 21:00.

Нагадаємо, жителі столиці можуть перевірити, до якої черги належить їхній будинок, на сайті ДТЕК Київські електромережіє. Для цього потрібно ввести адресу у спеціальному розділі «Відключення електроенергії».

