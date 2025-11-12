Рішення суду: 1,11 проміле алкоголю в крові та 6 років позбавлення волі

Суд визнав винним військовослужбовця військової служби правопорядку з Хмельницької області, який наприкінці серпня 2024 року скоїв смертельну ДТП у стані сп’яніння.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Трагедія трапилася 31 серпня 2024 року близько 20:50 неподалік села Гриців Шепетівського району. Військовий, перебуваючи поза службою за кермом власного авто, намагаючись здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив наїзд на 57-річного велосипедиста, що рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок наїзду велосипедист загинув одразу на місці події, а водій з місця аварії втік.

Військовослужбовця ВСП затримали за кілька годин після дорожньо-транспортної пригоди. Було зафіксовано стан сп’яніння водія – 1,11 проміле алкоголю у крові.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Винуватцю визначено покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. Зазначається, що адвокати намагалися оскаржити вирок, проте Хмельницький апеляційний суд залишив скаргу без задоволення.