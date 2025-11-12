Львів'янка врятувала свого чоловіка, коли віддала йому частину своєї печінки

43-річний Іван Подлєднєв страждав на цироз печінки останньої стадії. Часу для очікування посмертного донора чоловік не мав. Тож його дружина 48-річна Світлана Подлєднєва віддала йому частину своєї печінки. Операція пройшла успішно і львівські лікарі трансплантували хворому орган Про це пише пресслужба Першого ТМО Львова.

Історія хвороби Івана Подлєднєва почалася ще влітку, коли одного ранку він прокинувся із сильним здуттями і йом стало зле. Разом із дружиною він звернувся до лікарів. «Нам там провели УЗД. Сказали асцит – накопичення рідини в черевній порожнині. Тоді я запитав у лікаря, чи все добре. Він відповів: так. Але дружині жестом махнув, що ні», – розповідає Іван Подлєднєв.

У чоловіка виявили важкий цироз печінки. Потім Світлана Подлєднєва почала шукати лікарів та можливості врятувати свого чоловіка, але не наважувалася розповісти йому про його стан. Згодом вона натрапила на Центр трансплантології у Львові, де чоловіка згодом поставили в лист очікування.

Однак хворий був у критичному стані, тож часу зайвого часу в нього не було. Чоловік має рідкісну четверту групу крові, водночас у його дружини Світлани Подлєднєвої – перша група, що є універсальною. Тому жінка без вагань погодилася стати донором для свого чоловіка. «Ймовірність того, що Світлана підійде, становила близько 25 % – це дуже мало. Збіг групи крові – лише один із параметрів. Ми враховуємо багато чинників, зокрема й розміри печінки. Проводимо пацієнтам велику кількість обстежень, щоби бути абсолютно впевненими, що орган можна безпечно трансплантувати», – пояснив лікар-трансплантолог Володимир Дятел.

У лікарні повідомили, що подружжя Подлєднєвих ідеально один одному підійшли як донор і реципієнт. Тож уже згодом парі провели операцію. Нині чоловік та дружина почуваються добре. «Ми дуже щасливі, бо любимо одне одного й тепер зможемо знову мріяти та жити далі. Це нас загартувало й дало розуміння, що життя – найбільша цінність», – подякував Подлєднєв Іван.