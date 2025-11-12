В сім'ї культового рок-музиканта Джона Бон Джові поповнення

Фронтмен культового рок-гурту Bon Jovi, Джон Бон Джові, знову приймає вітання – музикант удруге став дідусем! Його старший син, Джессі Бонджові, та його дружина, телевізійна продюсерка Джессі Лайт, уперше стали батьками.

У щасливої пари народилася донечка, ім'я якої вони не стали приховувати. Дівчинку назвали Блер Люсі Бон Джові. Радісною звісткою та першою світлиною новонародженої зіркова родина поділилася в Instagram.

«Блер Люсі Бон Джові. Наша мила дівчинка з’явилася, і ми безмежно щасливі. Ласкаво просимо у цей світ, маленька Блер», – підписали вони зворушливий знімок.

Подвійне щастя в родині

Для 63-річного Джона Бон Джові це вже друга онука за останні місяці. Співак не приховує свого захоплення новою роллю.

«Бути дідусем – це просто фантастика. Це новий розділ у житті. Ми неймовірно щасливі: тепер на свята в нашому домі буде одразу дві малечі. Це буде особливе Різдво», – поділився Джон Бон Джові в інтерв'ю The Mirror.

Варто зазначити, що у серпні цього року інший син рок-музиканта, Джейк Бон Джові, та його дружина, акторка Міллі Боббі Браун, оголосили, що стали названими батьками для дівчинки.

Нагадаємо, Джессі Бонджові та Джессі Лайт, яка є близькою подругою співачки Майлі Сайрус, побралися у травні 2024 року. Джон Бон Джові та його дружина Доротея Герлі, з якою він у шлюбі вже 36 років, є батьками чотирьох дітей.